Что будет, если съесть килограмм черешни за один раз? Мнение гастроэнтеролога

О возможных негативных реакциях организма при употреблении килограмма черешни за один прием предупредила гастроэнтеролог и гепатолог Екатерина Федосьина. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

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По словам эксперта, даже у человека без хронических патологий подобная порция ягоды способна спровоцировать ощутимый дискомфорт. Среди вероятных проявлений — вздутие, усиленное газообразование, урчание в животе, спазмы и расстройство стула.

Федосьина объяснила, что ключевую роль в возникновении этих эффектов играют отдельные компоненты черешни. В ее составе — значительный объем пищевых волокон наряду с фруктозой и сорбитолом (природным сахарным спиртом). Данные соединения входят в группу FODMAP — короткоцепочечных углеводов, усвоение которых в тонкой кишке нередко оказывается неполным. Оказавшись в толстом кишечнике, такие вещества становятся питательной средой для местной микрофлоры: бактерии активно их перерабатывают, запуская процессы ферментации. Именно этот механизм зачастую и приводит к появлению неприятных симптомов.

Врач также обратила внимание на то, что у людей с уже имеющимися проблемами пищеварения негативные реакции могут носить более выраженный характер. В зоне повышенного риска — пациенты с синдромом раздраженного кишечника, хроническими патологиями ЖКТ и различными нарушениями переваривания и усвоения пищи.

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