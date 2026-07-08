В Минздраве объяснили, почему люди заболевают перед отпуском

В Минздраве Удмуртии рассказали, почему люди часто заболевают перед отпуском. Оказалось, что с «синдромом отдыхающего» сталкиваются многие.

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Пока человек работает, организм держится на гормонах стресса. А как только подходит время отпуска, организм расслабляется и показывает всё, что копил месяцами. В результате может резко упасть кортизол, о себе даёт знать накопленный недосып, в самом отпуске снижается физическая активность, а также на организм влияет смена ритма и климата.

Чтобы избежать болезни перед и во время отпуска, врачи рекомендуют: