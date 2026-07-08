105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании Айви Минан отметила 105-й день рождения и раскрыла секреты своей долгой жизни. Об этом пишет Daily Mail.

© Lenta.ru

Минан провела праздник в кругу друзей и семьи в доме престарелых в Рагли, где она сейчас живет. На вопрос о секрете долголетия она ответила: «Для меня это загадка — просто хорошая жизнь и счастливый брак». Другим возможным секретом женщина назвала хороший сон.

Минан — ветеран Второй мировой войны. Она четыре года служила в женском подразделении британской армии.

Ранее сообщалось, что 101-летняя жительница США Норма Свон поделилась секретом долголетия. По словам Свон, долго жить ей помогает постоянная активность.