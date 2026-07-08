Эксперт предупредил об угрозе ряда травм при игре в пиклбол

Жители столицы увлеклись пиклболом – игрой, которая сочетает в себе элементы большого и настольного тенниса, а также бадминтона. Кому подойдет такая активность и сколько стоит необходимое для нее оборудование, разбиралась Москва 24.

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Легкая ракетка

Пиклбол набирает популярность среди жителей Москвы. Причем прийти в этот вид спорта можно с нуля, без опыта других игр с ракетками, рассказал телеканалу Москва 24 тренер и сооснователь клуба по пиклболу Николай Чернышов.

«Здесь вы выходите на корт, берете легкую ракетку и легкий мяч, играете и получаете удовольствие практически с первой тренировки».

В Москве уже есть множество клубов, которые предлагают подобные занятия: в среднем цена за час в группе из четырех человек варьируется от 1500 до 2200 рублей. В эту сумму входит аренда корта, сопровождение специалиста и инвентарь – ракетки и мячи.

Доступны и индивидуальные тренировки: стоимость часа составляет около 4000 рублей. В эту сумму входит сопровождение инструктора, дополнительно может оплачиваться аренда корта и участие еще одного ученика. При этом есть возможность поиграть и без присмотра: аренда самой площадки обойдется примерно в 500 рублей в час на одного.

Инвентарь для игры легко купить самостоятельно. К примеру, набор из двух ракеток стоит на маркетплейсах в районе 1200 рублей, а комплект мячей (от четырех штук) – примерно 400. Сумку для двух ракеток и двух мячей ряд продавцов предлагают примерно за 1300 рублей.

Тренировка реакции и глазомера

Сейчас пиклбол действительно пользуется значительной популярностью в мире, а также активно развивается и в России, отметил в разговоре с Москвой 24 спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник.

Он уверен, что в ближайшее время об этом виде спорта будут говорить так же часто, как и о падел-теннисе. Состязания проходят на компактном корте размером 13,4 метра в длину и 6,1 метра в ширину, что заметно меньше теннисного (23,77×10,97 метра).

Вместо струнных ракеток, как в большом теннисе, здесь используется жесткая цельная, напоминающая укороченное весло. Вместо классического мяча весом 56–59,4 грамма, который задействуют как в большом, так и в паделе, в пиклболе нужен легкий перфорированный. Благодаря небольшому весу (21–29 граммов) он медленнее летит и меньше отскакивает. Однако в ветреную погоду играть им довольно сложно. Кроме того, пластиковый полый мяч гасит скорость, поэтому ударная нагрузка на плечевой пояс и нижнюю часть тела значительно ниже, чем в большом теннисе, заверил специалист.

«Ключевое различие пиклбола и падела заключается в отсутствии стен на площадке и самой биомеханике. В паделе корт закрыт со всех сторон, как в сквоше, а также для игры используется более тяжелый мяч, напоминающий теннисный, поэтому основное усилие создается корпусом и плечевым поясом. В пиклболе мяч легкий и полый, из-за чего инерция минимальна, корпус почти не задействован, а траектория контролируется кистью и предплечьем».

При этом пиклбол, как и другие ракеточные виды спорта, тренирует нервно-мышечную связь, координацию, реакцию и глазомер. Также игра социальна, имеет низкий порог вхождения – не требуется длительной подготовки, что способствует ее популярности.

«Однако это асимметричный вид спорта. Рабочая рука и нога получают значительно большую нагрузку, что может привести к мышечным дисфункциям и зажимам, включая шею, плечевой пояс и мелкие мышцы. Одно из частых заболеваний – эпикондилит, ранее называемый "локтем теннисиста". Теперь его можно именовать "локтем пиклболиста". Это поражение локтевого сустава, трудно поддающееся лечению, требуется физиотерапия и фармакологическая поддержка. Для профилактики стоит держать локти в тепле и использовать налокотник на рабочую руку», – подчеркнул Скрипник.

Кроме того, из-за выпадов на ногу часто случаются травмы ахиллова сухожилия. В свою очередь, от нагрузки на стопу при резких стартах на твердом покрытии возможен подошвенный фасциит. Также при неудачных поворотах бывают проблемы с коленными менисками, отметил специалист.

«Чтобы избежать всего этого, обязательны общая и суставная разминка перед игрой с акцентом на рабочую сторону (локоть, кисть, плечевой сустав), а после нагрузки – растяжка и миофасциальный релиз, особенно активно задействованной стороны. Это техника самомассажа, которая направлена на глубокую проработку мышц и соединительной ткани», – порекомендовал эксперт.

Вместе с тем специалист пояснил, что пиклбол подходит практически всем, начиная от детей 4–5 лет и заканчивая пожилыми. Это делает его идеальным вариантом для активного долголетия, поддержания тонуса и социального взаимодействия.

«В работу включаются практически все группы мышц: нижняя часть тела (квадрицепсы, бицепс бедра, икроножные, приводящие мышцы), кор (глубокие мышцы-стабилизаторы, косые мышцы живота), верхний плечевой пояс (дельтовидные, мышцы предплечья и кисти, трицепс, бицепс, широчайшие, грудные), а также дыхательная мускулатура и диафрагма благодаря кардиореспираторной нагрузке».

По мнению Скрипника, с осторожностью к игре следует подходить в острой фазе заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме того, при обострении грыж и воспалении суставов пиклбол может усилить негативные процессы.

Также стоит быть внимательными пациентам с серьезными патологиями сердечно-сосудистой системы: хотя кардионагрузка здесь ниже, чем в теннисе, пульс может резко возрастать в эмоциональные моменты игры, заключил он.