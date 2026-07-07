Гинеколог ответил, чем можно заниматься во время менструакции

Критические дни — время, когда женский организм становится особенно уязвимым. Мы привыкли слушать советы подруг, бабушек и блогеров, но часто эти рекомендации противоречат друг другу. Тампоны или прокладки? Спорт или постельный режим? Баня или душ? Разбираемся в деликатном вопросе со специалистом.

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Акушер-гинеколог, эндокринолог, заведующая гинекологическим кабинетом Лечебного Центра, Рина Митрелис в беседе с WomanHit объяснила, что действительно опасно в этот период, а что, наоборот, полезно, и почему многие привычные вещи пора пересмотреть.

Баня и бассейн подождут

Ограничения, о которых предупреждают гинекологи, связаны с физиологией женской репродуктивной системы. Во время менструации цервикальный канал шейки матки расширяется, и это создает «открытые ворота» для всякого рода инфекций.

«Во время месячных расширен цервикальный канал шейки матки, что способствует беспрепятственному прохождению через шейку в полость матки и зачастую в маточные трубы инфектов, вироидов и бактериоидов. Это нарушает клеточный иммунитет матки и впоследствии может привести к бесплодию, провоцируя хронический эндометрит — длительные воспалительные процессы полости матки, которые на начальных этапах крайне трудно диагностировать», — предупреждает эксперт.

Именно поэтому посещение бань и бассейнов крайне нежелательно. Исключение составляют только личные водоемы, где вы на 100% уверены в чистоте воды и отсутствии вирусов и инфекций. В общественных местах риск подхватить что-то нежелательное в этот период возрастает многократно. Даже если вода кажется чистой, микроорганизмы в ней все равно есть, а ваша защита в критические дни ослаблена. Кроме того, в первые несколько дней цикла снижен иммунитет урогенитального тракта, поэтому любые внешние вмешательства, от купания до использования непроверенных гигиенических средств, могут обернуться проблемами.

А вот спорт даже полезен

С физической активностью все с точностью до наоборот. Вопреки распространенному мифу, что в критические дни нужно лежать и не двигаться, врачи советуют умеренные нагрузки.

«Спортом можно и нужно заниматься, поскольку, выполняя различные упражнения, мы помогаем перистальтике матки, и опорожнение менструальной кровью происходит интенсивнее. Кроме того, спорт улучшает кровообращение и избавляет от застоя менструальной крови в полости матки», — объясняет врач.

Это не значит, что нужно бежать марафон или ставить рекорды в тренажерном зале. Но легкая пробежка, йога, пилатес или просто активная прогулка помогут уменьшить болезненные ощущения и улучшить общее самочувствие. Главное — слушать свое тело и не перегружаться, особенно в первые дни.

Тампоны и менструальные чаши или прокладки?

Самый спорный момент — выбор гигиенических средств. Многие женщины переходят на тампоны и чаши ради удобства, но не все знают о скрытых рисках.

«Не рекомендовано во время менструации использовать тампоны более часа, и крайне не рекомендовано использовать менструальные чаши», — предупреждает гинеколог.

С чашами ситуация особенно опасна. Когда у женщины живет какая-либо инфекция или бактерия (а часто она существует во влагалище в низкой степени и симптоматически женщина этого не чувствует), кровь становится идеальной средой для размножения патогенов.

«Используя чашу, кровь не стекает вниз, и происходит увеличение степени патогена с прохождением в полость матки. Получается тот же эффект, описанный выше — риск заноса инфекции в матку и трубы», — объясняет врач.

Тампоны тоже требуют осторожности. Их нужно менять не реже чем раз в час, чтобы не создавать благоприятную среду для размножения бактерий. Если вы чувствуете дискомфорт, сухость или неприятный запах — это повод пересмотреть выбор гигиенического средства.

Гигиена как основа здоровья

В последние годы вопрос женского здоровья стал еще более актуальным. Иммунитет у многих снижен после перенесенных штаммов ковида, а постоянный стресс и неспокойная обстановка в мире только усугубляют ситуацию.

«В настоящее время крайне важна гигиена для женщин и знание основ "чистоты" для репродуктивной системы, поскольку общий иммунитет снижен у популяции. Причиной тому служат перенесенные разные штаммы ковида за последние несколько лет и сильный стрессовый фактор, учитывая неспокойную мировую обстановку», — подчеркивает Митрелис.

Месячные — это не болезнь, но и не время для экспериментов со здоровьем. Организм в эти дни уязвим, и наша задача — не навредить. Откажитесь от общественных бассейнов и бань, не забывайте про умеренный спорт и будьте осторожны с гигиеническими средствами. И помните: если у вас есть сомнения или неприятные симптомы — лучше лишний раз проконсультироваться с гинекологом, чем надеяться на «авось». Ваше здоровье — в ваших руках.