Россияне отказываются от алкоголя

Потребление алкоголя в РФ упало с 1997—1998 годов до нового минимума. Об этом стало известно 9 июля.

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Как сообщает РИА Новости, с начала года в России зафиксировано снижение объемов потребления алкоголя: показатель уменьшился на 0,44 л и достиг отметки в 7,62 л на одного жителя за 12 месяцев.

Подобный низкий уровень фиксировался лишь в конце 90‑х — в 1997—1998 годах, когда потребление держалось на отметке 7,6 л на человека в год.

Стоит учитывать, что статистика до 2008 года опирается на ограниченный массив данных — в нее включены только официально зарегистрированные продажи алкогольной продукции.

При этом исследования показывают, что в 1990‑е годы существенную долю рынка занимал нелегальный сектор: в отдельные периоды на него приходилось до двух третей всех объемов реализации спиртного.

Ранее в новостях сообщалось, что люди, которые употребляют в среднем 14 порций алкоголя в неделю, по данным исследования имеют риск преждевременной смерти примерно 1 к 25.