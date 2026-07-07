Доктор ответил, возможно ли похудеть на чае

Чай действительно способен влиять на обмен веществ и помогать в процессе снижения веса, однако он не является "волшебным средством" для похудения. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

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По словам специалиста, наибольший интерес для снижения веса представляет зеленый чай. В его составе есть катехины, в том числе эпигаллокатехин галлат (EGCG), которые могут стимулировать обмен веществ и усиливать окисление жиров. Кофеин также способен повышать расход энергии и улучшать физическую активность.

Однако эффект от напитка остается умеренным. Без изменения питания и образа жизни даже несколько чашек чая в день не приведут к заметному снижению веса.

Врач отметил, что зеленый чай может быть полезным дополнением при похудении, если человек одновременно снижает калорийность рациона, больше двигается, высыпается и контролирует уровень стресса.

При этом многие так называемые "чаи для похудения" работают совсем не за счет сжигания жира. Их эффект часто связан с мочегонным или слабительным действием.

В результате человек теряет в основном воду, а не лишний жир. Это может привести к обезвоживанию, нарушению баланса электролитов, проблемам с желудочно-кишечным трактом, мышечной слабости и даже нарушениям сердечного ритма.

Гастроэнтеролог также подчеркнул, что популярные напитки вроде улуна и пуэра не обладают доказанным превосходством перед другими видами чая в вопросах похудения.

По словам Белоусова, при правильном подходе чай может стать лишь частью комплексной программы. В среднем сочетание здорового питания, физической активности и полезных привычек помогает снижать вес примерно на 4–5 килограммов в месяц.