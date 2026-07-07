Нутрициолог раскрыл, почему нельзя пить вино натощак

Нутрициолог Софья Королёва предупредила, что употребление вина на голодный желудок может привести к головной боли. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, для более комфортного употребления алкоголя важно сочетать его с продуктами, содержащими клетчатку, жиры и белки.

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По словам эксперта, пить вино натощак — одна из самых распространённых ошибок. Алкоголь быстро всасывается в кровь, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы, а затем к такому же быстрому его снижению. Это может вызвать слабость, сонливость, дрожание рук, головную боль и желание съесть что-то сладкое.

Королёва также подчеркнула, что алкоголь лучше употреблять вместе с полноценной едой. Продукты, богатые клетчаткой, жирами и белками, замедляют процесс усвоения алкоголя, что позволяет ему всасываться постепенно.

Нутрициолог рекомендовала сочетать вино с рыбой, морепродуктами, мясом, сыром, авокадо, орехами или овощами. Однако она отметила, что сладости и фрукты в больших количествах не лучший выбор, поскольку они содержат быстроусвояемые углеводы, что может создать дополнительную нагрузку на организм.

Головная боль после употребления алкоголя может быть вызвана не только самим вином, но и другими факторами. Например, обезвоживанием, недостатком сна, слишком быстрым употреблением алкоголя или индивидуальной чувствительностью к гистамину и сульфитам. Иногда люди винят конкретное вино, тогда как проблема может заключаться в том, что они не выпили достаточно воды в течение вечера.

Если после каждого бокала вина вас клонит в сон, это может быть связано не только с действием алкоголя, но и с реакцией вашей системы регуляции глюкозы. Спиртное влияет на работу печени, которая в этот момент занята переработкой алкоголя и хуже справляется с поддержанием стабильного уровня сахара в крови.