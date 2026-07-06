Аритмолог предупредил о важности отдыха для сердца

Многие думают: чем больше и чаще тренируешься, тем здоровее становишься. С точки зрения кардиологов, это работает ровно до того момента, пока нагрузки не начинают превышать то, на что способен организм. Главный аритмолог Минздрава РФ Елена Голухова объяснила, почему сердцу нужен не только спорт, но и полноценный отдых.

© Unsplash

Перетренированность — это состояние, когда объем, интенсивность или длительность занятий становятся для тела слишком большими. Сердце привыкает к нагрузкам постепенно. Но если переусердствовать — особенно на фоне скрытой инфекции, воспаления или недосыпа — в сердечной мышце могут появиться участки фиброза. Это когда мышечная ткань заменяется соединительной, и сердцу становится тяжелее работать, пишет она в канале ведомства в MAX.

Кроме того, организм реагирует на изнурительные тренировки выбросом гормонов стресса — адреналина и кортизола. Это сужает сосуды и может вызвать состояние, которое по ощущениям напоминает инфаркт: боль за грудиной, одышка. Врачи называют это стресс-индуцированной кардиомиопатией, и оно действительно опасно — может привести к внезапной остановке сердца.

Как тренироваться без вреда? Голухова дает два простых совета.