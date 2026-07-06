Аритмолог предупредил о важности отдыха для сердца

Врач Голухова: Почему отдых так же важен для сердца, как и физическая активность
Многие думают: чем больше и чаще тренируешься, тем здоровее становишься. С точки зрения кардиологов, это работает ровно до того момента, пока нагрузки не начинают превышать то, на что способен организм. Главный аритмолог Минздрава РФ Елена Голухова объяснила, почему сердцу нужен не только спорт, но и полноценный отдых.
Перетренированность — это состояние, когда объем, интенсивность или длительность занятий становятся для тела слишком большими. Сердце привыкает к нагрузкам постепенно. Но если переусердствовать — особенно на фоне скрытой инфекции, воспаления или недосыпа — в сердечной мышце могут появиться участки фиброза. Это когда мышечная ткань заменяется соединительной, и сердцу становится тяжелее работать, пишет она в канале ведомства в MAX.
Кроме того, организм реагирует на изнурительные тренировки выбросом гормонов стресса — адреналина и кортизола. Это сужает сосуды и может вызвать состояние, которое по ощущениям напоминает инфаркт: боль за грудиной, одышка. Врачи называют это стресс-индуцированной кардиомиопатией, и оно действительно опасно — может привести к внезапной остановке сердца.
Как тренироваться без вреда? Голухова дает два простых совета.
- Первый: если вы не проходили диспансеризацию — не бросайтесь в интенсивные тренировки. Сначала проверьтесь, чтобы узнать, нет ли у вас скрытых нарушений ритма или перегрузки сердца.
- Второй: прислушивайтесь к себе. Если постоянно чувствуете слабость, не можете выполнять привычные упражнения, плохо спите или пропала мотивация — это звонок. Организм говорит, что ему нужна передышка. Снизьте нагрузку и дайте себе время восстановиться.