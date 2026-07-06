Офтальмолог поделился советами по выбору идеальных солнцезащитных очков

Офтальмолог АО «Медицина» Сино Гоизиев перечислил в разговоре с «Чемпионатом» критерии выбора идеальных солнцезащитных очков. Он подчеркнул, что защиту обеспечивает не цвет линз, а УФ-фильтр. Ищите на дужке или ценнике маркировку UV400, которая блокирует лучи до 400 нм и обеспечивает полный спектр UVA/UVB защиты. Также ищите 100% UV protection или High UV protection, а также CE — соответствие европейским стандартам безопасности. Если маркировки нет — очки «вслепую». Тёмные линзы без фильтра расширяют зрачок, и УФ проникает глубже, чем без очков.

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«Цифра категории фильтра указывает на светопропускание, а не на УФ-защиту. Категория 2 с пропусканием 18-43% света подходит для города и повседневной носки. Категория 3 с пропусканием 8-18% подходит для пляжа, вождения и активного отдыха. Категория 4 с пропусканием 3-8% подходит только для высокогорья и ледников. За рулём такие очки запрещены, потому что они слишком тёмные», — сказал врач.

Серый и серо-зелёный цвет линз обеспечивает нейтральную цветопередачу и является универсальным выбором. Коричневый и янтарный цвет усиливают контраст и удобны в переменную облачность и при вождении. Жёлтый — подходит для сумерек и тумана, блокирует синий спектр, но не для яркого солнца. Розовый и голубой цвета декоративные, для моды, а не защиты.

УФ-излучение проникает и сбоку, поэтому идеальная оправа должна быть широкой, охватывающей, с изогнутыми заушниками. Она должна плотно прилегать к переносице и вискам, но не давить. Зрачок должен находиться в центре линзы — проверьте при примерке.

Поляризационный фильтр убирает блики от воды, асфальта, снега. Это снижает зрительное утомление, повышает комфорт при вождении и на воде. Но УФ-защиту обеспечивает отдельное покрытие — проверяйте обе маркировки. Для проверки поляризации посмотрите на экран смартфона через очки и поверните их на 90°. Если изображение потемнело — фильтр работает.