Перечислены способы снизить риск пищевого отравления во время путешествий

По словам врача-инфекциониста Владимира Неронова, уличная еда часто провоцирует кишечные инфекции из-за нарушения санитарных норм. В беседе с Life.ru специалист предупредил, что основную угрозу представляют болезнетворные микроорганизмы (сальмонеллы, кишечная палочка), а также вирусы и паразиты, попадающие в организм через грязные руки, воду или плохо вымытые продукты. Симптомы могут проявиться как через несколько часов после приема пищи, так и спустя несколько суток.

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Для минимизации рисков эксперт советует выбирать торговые точки с высокой скоростью оборота продуктов и большим количеством покупателей среди местного населения, избегая при этом блюд, долго хранящихся без охлаждения. Приоритет следует отдавать горячей пище, приготовленной на глазах у клиента, поскольку высокая температура уничтожает большинство опасных микроорганизмов. Также стоит отказаться от покупки еды при наличии неприятного запаха, следов заветривания или грязных поверхностей.

Особую осторожность необходимо проявлять с водой — опасность представляет не только водопроводная жидкость, но и лед в напитках, а также плоды, вымытые в ней. Поэтому рекомендуется использовать бутилированную воду даже для чистки зубов. Предпочтение лучше отдавать целым плодам с кожурой, которую можно снять самостоятельно.

Неронов подчеркнул, что самолечение имеет свои ограничения. Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо при высокой температуре, крови в стуле, выраженном обезвоживании, многократной рвоте, сильной слабости, нарушении сознания или симптомах, сохраняющихся несколько дней. Врач также отметил, что убедительных доказательств эффективности сорбентов для профилактики отравлений не существует, а пробиотики лишь незначительно снижают риск диареи у путешественников, поэтому главными способами защиты остаются гигиена и внимательный выбор места покупки еды.

Ранее россиянам назвали первые шаги при обнаружении посторонних предметов в еде. Врач объяснила, что острые осколки могут повредить слизистую, а твердые предметы — привести к сколам зубов.