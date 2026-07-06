Гастроэнтеролог ответил, кому нельзя есть щавель

Растение опасно при некоторых заболеваниях. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о пользе и опасностях щавеля, а также назвала группы людей, для которых этот вид зелени противопоказан.

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По словам эксперта, щавель богат витамином С, витаминами группы В, клетчаткой и при этом содержит всего 22 ккал на 100 г, что делает его популярным в диетическом питании. Однако главный недостаток — высокое содержание щавелевой кислоты, которая способна вызывать образование камней в почках и раздражать слизистую ЖКТ.

Щавель не рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью, подагрой, язвой желудка, панкреатитом и воспалительными заболеваниями кишечника. С осторожностью его стоит употреблять при артрите и нарушениях солевого обмена.

Чтобы снизить раздражающее действие кислот, гастроэнтеролог советует сочетать щавель с кисломолочными продуктами — сметаной, кефиром или йогуртом. Также он хорошо усваивается с яйцами, огурцами, редисом, птицей и рыбой. Детям до года зелень давать не рекомендуется, далее можно вводить её в рацион постепенно.