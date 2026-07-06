Россиянам объяснили, почему нужно отказаться от добавления сахара

В отличие от естественных сахаров в молоке и фруктах, добавленный сахар не несет никакой питательной ценности. Об этом заявила RT диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

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По словам диетолога, такие «пустые» калории вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови и выброс инсулина, потому что быстро усваиваются. А избыток инсулина способствует отложению жира, предупредила она.

«При этом сахар не дает чувства насыщения, что провоцирует переедание и набор лишнего веса», — указала специалист.

Помимо этого, отметила Дианова, добавленный сахар при регулярном употреблении провоцирует развитие сахарного диабета второго типа, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени, а также разрушает эмаль зубов.

«Сахар является идеальной питательной средой для бактерий в полости рта. В процессе их жизнедеятельности выделяются кислоты, которые разрушают зубную эмаль, приводя к кариесу», — Нурия Дианова, диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание».

Также избыток добавленного сахара может повышать уровень триглицеридов и артериального давления, что влечет за собой риск сердечно-сосудистых заболеваний. И, наконец, такая еда из-за скачков сахара в крови приводит к слабости, сонливости, раздражительности и новому приступу голода уже через пару часов после еды.

Продуктами с добавленным сахаром не стоит злоупотреблять людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом, с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения, а также детям, заключила она.

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