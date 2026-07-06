Раскрыты подробности об аллергии на кофе

Значительно чаще люди сталкиваются не с аллергией, а с непереносимостью кофеина, побочными эффектами кофе или реакцией на дополнительные ингредиенты напитка, например молоко, сливки, сиропы или ароматизаторы.

Как объяснила в беседе с RT Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, как и при любой другой аллергической реакции симптомы могут возникнуть в течение нескольких минут или часов после употребления напитка.

«Это могут быть зуд кожи, покраснение и высыпания по типу крапивницы, отёк губ, век или лица, слезотечение, насморк и заложенность носа, кашель и затруднение дыхания», — отметила специалист.

Она объяснила, что после кофе нередко появляются симптомы, которые человек принимает за аллергию, хотя они связаны с действием кофеина.

«К таким проявлениям относятся: учащённое сердцебиение, ощущение тревоги, дрожь в руках, головокружение, бессонница, повышение артериального давления, дискомфорт в желудке тошнота. Эти реакции не связаны с иммунной системой и не являются аллергией», — добавила эксперт.

Кроме того, кофе способен усиливать проявления уже существующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, провоцировать изжогу или неприятные ощущения в области желудка, напомнила аллерголог.

«Как и любая пищевая аллергия, аллергия на кофе может возникнуть в любом возрасте, но это очень редкие случаи. Гораздо чаще внезапное ухудшение самочувствия после кофе связано с изменением состояния здоровья, приёмом лекарственных препаратов, повышенной чувствительностью к кофеину или реакцией на добавки в напитке», — пояснила собеседница RT.

Если после употребления кофе появились выраженный отёк лица или горла, затруднение дыхания, резкая слабость или потеря сознания, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнула врач.

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