Озвучено максимально допустимое время сидения на унитазе

Гастроэнтерологи Мелисса Хершман и Валентайн Миллиен назвали максимально допустимое время, которое можно проводить в туалете. О том, чем грозит слишком долгое сидение на унитазе, они предупредили в беседе с HuffPost.

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Хершман отметила, что в норме опорожнение кишечника должно происходить легко, без длительного ожидания и натуживания. По ее словам, именно напряжение является главной угрозой и вредит здоровью сильнее, чем сидение на унитазе само по себе.

Миллиен добавила, что это не означает, что на унитазе можно сидеть часами.

«После пяти минут, если ничего не происходит, лучше выйти и вернуться позже», — отметила врач.

По ее словам, со временем привычка слишком долго сидеть на унитазе может привести к геморрою, появлению анальных трещин, проблемам с кишечником и ослаблению мышц тазового дна

Дополнительным фактором риска специалисты считают использование смартфона в туалете, из-за чего люди проводят там еще больше времени. Они напомнили, что при регулярных изменениях стула, появлении крови или боли необходимо обратиться к врачу, так как подобные симптомы могут указывать на серьезные заболевания кишечника.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пашрича сообщила, что считает использование биде предпочтительнее туалетной бумаги. Одним из плюсов она назвала то, что после биде на руках остается меньше микробов.