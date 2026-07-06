Врач Ямилова: людям с заболеваниями почек вредно избыточное потребление арбуза

Людям с заболеваниями почек и сахарным диабетом может быть вредно избыточное потребление арбуза. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова. Она пояснила, что при заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз, обладая мочегонным эффектом, создает нагрузку на выделительную систему, что может нанести вред организму. Кроме того, при мочекаменной болезни избыточное потребление арбуза может провоцировать движение камней. Диетолог отметила, что арбуз является источником натуральных легкоусвояемых простых сахаров, имеет высокий гликемический индекс и может вызвать скачок сахара в крови. Поэтому людям, у которых сахарный диабет, нужно есть его с осторожностью. После консультации с врачом и при контроле глюкозы допустима порция в 150-200 граммов. 4 июля сообщалось, что взрослому человеку в день можно съедать не более 800 граммов арбуза. Безопасная разовая порция составляет 200-300 граммов мякоти, примерно один-два ломтика.

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