Назван неочевидный метод удержания веса после похудения

Ограничение времени приема пищи до восьми часов в день помогает сохранить результаты похудения как минимум на год после окончания диеты. К такому выводу пришли испанские ученые, чье исследование опубликовано в журнале Clinical Nutrition (CN).

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В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточным весом или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но часть участников дополнительно использовала интервальное голодание по схеме 16:8 — пищу можно было принимать только в течение восьми часов в сутки. Одни ели с 9:00 до 17:00, другие — с 13:00 до 21:00, а третьи самостоятельно выбирали удобное восьмичасовое окно. Затем ученые оценили их состояние через год после завершения программы.

Оказалось, что люди, практиковавшие интервальное голодание, смогли сохранить значительно большую потерю веса по сравнению с теми, кто придерживался обычного режима питания. При этом время приема пищи не имело принципиального значения: и раннее, и позднее «окно» оказались одинаково эффективными. Однако у тех, кто ел раньше в течение дня, лучше сохранялось снижение жировой массы.

По мнению авторов, интервальное голодание легко вписывается в повседневную жизнь и может стать простым и эффективным способом долгосрочного контроля веса у людей с избыточной массой тела.

Ранее стало известно, что ежедневная ходьба по 8500 шагов помогает удерживать вес после похудения.