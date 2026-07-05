Мужчина изменил две вещи в жизни и похудел на 70 килограммов

Житель Великобритании Джеймс Нэш сбросил 70 килограммов за два года. Секретами похудения он поделился c изданием Daily Mirror.

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Мужчина рассказал, что решил похудеть, когда его вес — 157 килограммов — стал негативно влиять на здоровье. Для этого он изменил две вещи в жизни: стал правильно питаться и активно заниматься футболом. Он записался в специальную программу, которая помогает похудеть с помощью любимого спорта.

Диета мужчины была строгой. Раньше он часто ел в «Макдональдсе», покупал сэндвичи, энергетики, чипсы, пиццу, пироги, сосиски и шоколадные батончики. Начав худеть, он практически полностью отказался от углеводов и стал потреблять много белка. Теперь его рацион состоит из овощей, фруктов, курицы и яиц. Он признался, что может иногда побаловать себя вредными перекусами, но всегда считает калории, чтобы не выходить за дневную норму.

По словам Нэша, он осознал, как сильно похудел, только когда ему пришлось сменить весь гардероб. Он отметил, что похудение улучшило его физическое и моральное состояние. Вместе с ним здоровый образ жизни начала вести и его девушка.

Ранее сообщалось, что американский блогер Фрэнки Бернстайн рассказал, как ему удалось похудеть на 18 килограммов. Он поборол алкогольную зависимость и стал заниматься спортом.