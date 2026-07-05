Как устроены индивидуальные капсулы для занятия спортом в Москве

В Москве набирают популярность индивидуальные капсулы для спорта. «Вечерняя Москва» потренировалась в одной из них и узнала, в чем преимущество таких спортивных кабинок.

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В сети популярны видео забавных ситуаций в фитнес-клубах. Авторы роликов — новички, которые делятся своими переживаниями, рассказывают о том, как сталкиваются с «осуждающими» взглядами и непрошеными советами от более опытных спортсменов. Возможно, именно поэтому в столице становятся популярными капсулы для фитнеса.

Один из таких индивидуальных мини-спортзалов располагается в спортивном сердце столицы — в «Лужниках». Внутри капсула «Фиткуб» оборудована инвентарем для тренировок. Здесь есть велотренажер, тренажер для тяги, штанга, гантели и различные коврики. В центре маленького зала висит телвизор для онлайн-занятий с виртуальным AI-коучем или дистанционных сессий с реальным тренером.

Формат тренировок в приватных капсулах, утверждают спортсмены, идеально подходит для интровертов. Бронирование времени и получение доступа в спортивный куб проходят бесконтактно. Нужно отсканировать специальный код на фасаде «короба» или сразу зайти в бот. Условия для занятий и сама капсула выглядят комфортно. Однако может ли такая тренировка заменить полноценный поход в спортивный зал?

«О существовании капсулы я узнала от друга. Здесь есть все необходимое оснащение: от резинок для фитнеса до кардиозоны с велотренажером и гантелями для силовых тренировок. Мне нравится и местоположение. Перед тренировкой в кубе можно оставить вещи, размяться на улице или совершить небольшую пробежку по набережной Лужников. На мой взгляд, тренировка в кубе вполне может стать альтернативой занятиям в фитнес-клубе», — говорит спортсменка Елена Ржевская.

По словам Елены, формат приватных тренировок подходит и для новичков, но при условии, что начинающий спортсмен будет заниматься с наставником.

«Сначала необходимо поставить правильную технику, чтобы просто не навредить себе. Удобно, что в капсулу можно привести своего тренера, и это бесплатно. А еще можно заниматься с другом или устроить спортивное романтическое свидание с любимым человеком», — улыбается спортсменка.

Предприниматель Денис Киричек с 14 лет занимается тяжелой атлетикой. Около пяти лет мужчина увлекается бегом и гибридными видами спорта. Денис мечтает стать спортивным тренером, поэтому изучает все новинки в мире фитнеса.

«Главные преимущества капсулы — приватность, доступность, возможность уединиться и сосредоточиться на своих целях. Знаю, что посетителей фитнес-клубов, особенно новичков, могут смущать советы от других спортсменов. Плюс в том, что здесь никто, кроме тренера, не будет комментировать технику», — утверждает Денис.

При этом для того, чтобы добиться идеальной формы, тренировок в приватной капсуле недостаточно. Необходимо полноценно заниматься три-четыре раза в неделю, следить за питанием и режимом сна.

«Обрести идеально красивое тело поможет только пересмотр образа жизни, а затем и его смена. Кроме того, занятия нужно отрабатывать по полной, обязательно делать разминку и заминку в том числе», — рассказал тренер и инструктор «Фиткуба» Антон Бородаев.

Стоимость изготовления спорткапсулы варьируется от полутора до трех миллионов рублей. В России их производят компании «Просто Тент», «33 квадратных метра», «Комкад», технопарк «Айра».

Денис Гущин, основатель Проекта:

«Идея создания спортивной капсулы появилась из личного опыта. Я заметил, что многим людям хочется тренироваться без очередей, лишнего шума и покупки дорогого абонемента в фитнес-клуб. Так появилась идея персональной капсулы — современного пространства, которое можно забронировать через приложение. Площадка доступна для самостоятельных занятий, тренировок с другом или с персональным тренером в удобное время».

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