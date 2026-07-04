Почему перед отпуском обязательно стоит посетить лора

Избыток серы в слуховом проходе может вызвать неприятные ощущения во время купания и перелёта.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Перед отпуском, когда вы уезжаете куда-то отдыхать или на дачу надолго, вы знаете, что будете там месяц или три недели, я настоятельно рекомендую посетить ЛОР-врача и удалить излишние серные массы. Особенно это касается тех, кто уезжает за границу отдыхать, потому что вы не кайфанёте там. Во-первых, самолёт создаёт давление, во-вторых, морская вода. Если вы принимаете душ, лежите в ванной, ходите в бассейн, купаетесь в реке, и у вас возникает ощущение оглушённости, когда вы выходите из воды, потом проходит время, сера подсохла и всё восстановилось, значит, этой серы очень много в слуховом проходе».

Ранее Зайцев предупредил о риске грибкового отита при использовании чужих наушников. Для заражения может быть достаточно прослушивания «одной песни», отметил отоларинголог.