Нутрициолог объяснил, какое мороженое не навредит фигуре

На что обращать внимание при выборе мороженого, чтобы не навредить здоровью и фигуре? На этот вопрос в беседе с NEWS.ru ответила детский нутрициолог Елена Милаева.

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По словам эксперта, безопасный продукт должен содержать нормализованное молоко, сливки, сахар, сухое молоко, натуральные стабилизаторы и ваниль. Калорийность такого пломбира не превышает 300 ккал. А вот растительных жиров, пальмового масла и длинного списка ароматизаторов с красителями в составе лучше избегать. Чем ближе сахар к концу списка ингредиентов, тем лучше.

Милаева напомнила, что по нормам ВОЗ добавленный сахар не должен превышать 50 граммов в день. При этом одна порция классического пломбира может содержать до 20 граммов — почти половину суточной нормы.

Специалист не рекомендует есть мороженое натощак (это вызовет скачок сахара) и на ночь (жирный десерт отложится на боках). Оптимальный вариант — после основного приёма пищи.