Нарколог назвала неочевидное последствие употребления алкоголя

Люди, злоупотребляющие алкоголем, чаще болеют инфекционными заболеваниями, предупредила психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная. Неочевидное последствие регулярного распития спиртных напитков она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач объяснила, что употребление алкоголя повышает риск развития инфекционных заболеваний, включая пневмонию, бронхит и ангину, потому что спирт бьет сразу по нескольким системам организма.

«Прежде всего под воздействием спиртного слизистые оболочки рта, горла, желудка теряют свой защитный слой. Из-за этого вирусы и бактерии легче проникают и закрепляются в организме. Кроме того, алкоголь снижает иммунитет, из-за чего пьющий человек болеет дольше и с осложнениями», — рассказала Калюжная.

Нарколог добавила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, у людей с алкогольной зависимостью в несколько раз увеличивается риск заболеть туберкулезом. При этом лечиться от этой болезни людям, злоупотребляющим спиртным, тоже сложнее. Кроме того, у людей с алкогольной зависимостью труднее поддаются терапии гепатиты, ВИЧ, грипп и обычная простуда.

Ранее Калюжная развеяла мифы о выведении алкоголя из организма. Точных бытовых признаков, по которым можно с уверенностью сказать, что алкоголь выветрился и можно садиться за руль, не существует, заявила она.