Почему офисные сотрудники часто страдают от изжоги

Изжога встречается у офисных служащих в разы чаще, чем у представителей других профессий. Стресс, а также длительное сидение в неправильной, сгорбленной позе перед монитором приводит к повышению внутрибрюшного давления, что и вызывает изжогу, — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Ключевой механизм, защищающий пищевод от агрессивного содержимого желудка — это нижний пищеводный сфинктер (НПС). Его тонус и правильная работа — основа нашего комфорта после еды. Длительное сидение в неправильной, сгорбленной позе перед монитором приводит к повышению внутрибрюшного давления. Представьте себе, что ваш желудок — это воздушный шарик. Если вы на него давите извне (а именно это происходит при сжатии брюшной полости), давление внутри растет. В норме НПС должен удерживать это давление, но при постоянном перегрузке его мышцы ослабевают и перестают справляться. В результате возникает так называемый «стресс-рефлюкс» — заброс содержимого желудка в пищевод, который происходит не из-за еды, а из-за резкого или хронического повышения внутрибрюшного давления», — объяснила врач.

Причем чем дольше человек находится в сидячем положении, тем сильнее становится этот эффект. Если добавить сюда фактор ожирения (особенно абдоминального типа, который тоже часто является спутником сидячей работы), то риск возрастает многократно.