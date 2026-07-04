Невролог раскрыла неожиданную опасность пробуждения по будильнику

Резкий подъём по будильнику — это стресс для организма, который может привести к серьёзным последствиям. Врач-невролог Ирина Завалко в беседе с «Абзацем» объяснила, чем опасна привычка вскакивать с кровати сразу после звонка будильника.

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По словам специалиста, резкий подъём — это стресс для организма. У здоровых людей до 40 лет он может вызвать головокружение и потерю координации. Но для тех, у кого уже есть изменения в сосудах, последствия могут быть фатальными.

«У людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям может случиться инфаркт или инсульт», — предупредила Завалко.

Также резкая смена положения тела провоцирует ортостатическую гипотензию — падение давления. А состояние так называемой сонной инерции мешает полноценно включиться в рабочий процесс: человек чувствует заторможенность, хуже соображает и может забыть важные вещи.

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует вставать постепенно: сначала сесть, сделать суставную гимнастику, покрутить руками и ногами, и только затем осторожно встать. Такой подход поможет организму адаптироваться и снизит риск неприятных последствий.