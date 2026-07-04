Как защитить сердце в сильную жару

Высокие температуры оказывают большую нагрузку на сердце и сосуды, что особенно опасно для гипертоников.

О том, как защитить себя от летнего зноя, рассказал академик РАН, гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

"Лучший способ - использовать системы охлаждения дома. Это может быть центральное кондиционирование в современных домах или обычные кондиционеры - сплит-системы. Если их нет, тогда подойдут вентиляторы", - сказал он в беседе с KP.RU.

Вне дома нужно стараться как можно больше времени проводить в помещениях, где есть центральное кондиционирование (например, в торговых центрах).

Не менее важно соблюдать водный баланс, поскольку дефицит жидкости ведет к ухудшению кровоснабжения головного мозга и повышает риск различных осложнений, предупредил Бойцов. При этом необходимо контролировать количество выпитой воды, так как избыток жидкости в первую очередь опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При первых признаках обезвоживания - сильная слабость, сухость во рту, редкое мочеиспускание - следует обратиться к лечащему врачу или кардиологу.

Отдельно врач упомянул прием препаратов. В частности, у многих гипертоников в жару падает артериальное давление, однако, пропустив прием лекарства или уменьшив дозировку, на следующий день давление может резко повыситься.

Ранее сообщалось, что кардиолог сказал, при каком давлении нужно идти к врачу, чтобы не получить инсульт.