Врач предложил людям в возрасте брать пример с инфузории-туфельки

После 40 самые большие риски — это не абстрактные «возрастные изменения», а очень конкретные вещи: инфаркт, инсульт, онкология.

«И решать их можно только системно. Не отдельной таблеткой, не разовой диетой, не недельным порывом «взяться за себя», а выстроенной жизнью. В этом смысле человек действительно похож не на универсального героя, а на живую клетку в большой системе: если хвататься за все сразу, все рассыпается. Современная биология давно показала, что сила — в специализации и кооперации. Посмотрите на инфузорию-туфельку: она, в своей одноклеточной сложности, умеет и двигаться, и питаться, и защищаться. Любая клетка человеческого тела на ее фоне кажется куда более узкоспециализированной. Но именно эволюция человека стала возможна не за счет универсальности одной клетки, а за счет кооперации миллионов клеток, каждая из которых делает свое дело», — рассказал «Свободной Прессе» врач, эксперт по созданию медицинских организаций Александр Байгудин.

Поэтому человек живет дольше не тогда, когда делает все подряд, а когда умеет выстроить порядок - свою собственную систему здравоохранения.

«После 40 я бы советовал не бросаться в крайности. Не превращать здоровье в проект на две недели. Начать с основы: чистая вода, при необходимости фильтры, нормальный воздух, температура и микроклимат в доме. Затем питание — простое, чистое, без вечного эксперимента. Больше круп, овощей, несладких фруктов, нормальное мясо, без увлечения субпродуктами и бесконечной новизной. Десерты — не запретить навсегда, а оставить как редкое, дисциплинированное удовольствие. Алкоголь — без самообмана. Вес — привести в норму. Движение — не обязательно фитнес, а ежедневные прогулки. Плечевой пояс — 2–3 раза в неделю, например плавание или теннис. И обязательно — растяжка каждый день», — посоветовал врач.

Но главное — не ждать, пока болезнь громко заявит о себе. Человек может быть очень сознательным, очень умным, очень дисциплинированным, но государственную систему здравоохранения он сам не заменит.