Врач предложил людям в возрасте брать пример с инфузории-туфельки
После 40 самые большие риски — это не абстрактные «возрастные изменения», а очень конкретные вещи: инфаркт, инсульт, онкология.
«И решать их можно только системно. Не отдельной таблеткой, не разовой диетой, не недельным порывом «взяться за себя», а выстроенной жизнью. В этом смысле человек действительно похож не на универсального героя, а на живую клетку в большой системе: если хвататься за все сразу, все рассыпается. Современная биология давно показала, что сила — в специализации и кооперации. Посмотрите на инфузорию-туфельку: она, в своей одноклеточной сложности, умеет и двигаться, и питаться, и защищаться. Любая клетка человеческого тела на ее фоне кажется куда более узкоспециализированной. Но именно эволюция человека стала возможна не за счет универсальности одной клетки, а за счет кооперации миллионов клеток, каждая из которых делает свое дело», — рассказал «Свободной Прессе» врач, эксперт по созданию медицинских организаций Александр Байгудин.
Поэтому человек живет дольше не тогда, когда делает все подряд, а когда умеет выстроить порядок - свою собственную систему здравоохранения.
«После 40 я бы советовал не бросаться в крайности. Не превращать здоровье в проект на две недели. Начать с основы: чистая вода, при необходимости фильтры, нормальный воздух, температура и микроклимат в доме. Затем питание — простое, чистое, без вечного эксперимента. Больше круп, овощей, несладких фруктов, нормальное мясо, без увлечения субпродуктами и бесконечной новизной. Десерты — не запретить навсегда, а оставить как редкое, дисциплинированное удовольствие. Алкоголь — без самообмана. Вес — привести в норму. Движение — не обязательно фитнес, а ежедневные прогулки. Плечевой пояс — 2–3 раза в неделю, например плавание или теннис. И обязательно — растяжка каждый день», — посоветовал врач.
Но главное — не ждать, пока болезнь громко заявит о себе. Человек может быть очень сознательным, очень умным, очень дисциплинированным, но государственную систему здравоохранения он сам не заменит.
«Поэтому если вам уже за 40, техосмотр нужен даже тогда, когда «ничего не болит». Ежегодная диспансеризация — не для галочки. Она нужна для качества и продолжительности жизни. Да, поликлиника может не нравиться, персонал может быть не самым теплым, но если вы хотите жить долго и достойно, туда все равно нужно идти хотя бы раз в год. Можно купить новый томограф, сделать ремонт, поставить кофейный аппарат и создать красивую картинку. Но если человек избегает поликлиники, если не доверяет здравоохранению, если годами не проходит диспансеризацию, не сдает анализы и не приходит на осмотры, то никакая модернизация сама по себе не повысит продолжительность жизни. А если болезнь уже выявлена, лечить ее нужно в лучшей доступной медицинской организации, а не в режиме «потом как-нибудь». После 40 это и есть настоящая зрелость: не суетиться, не бросаться в крайности, а спокойно выстраивать жизнь так, чтобы здоровье было не случайностью, а системой», — резюмировал врач.