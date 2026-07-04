Это не норма: массажист предупредил об опасности синяков после сеанса

Многие по-прежнему считают, что хороший массаж должен быть болезненным, а синяки после сеанса говорят о том, что мышцы «проработали» как следует. Однако это опасное заблуждение, предупредила сертифицированный массажист, член Национальной федерации массажистов Юлия Адетона в беседе с «Чемпионатом».

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По словам эксперта, после качественного массажа допустимы лишь лёгкие болезненные ощущения, напоминающие ноющую боль в мышцах после тренировки. Они возникают на следующий день, проходят самостоятельно и не сопровождаются видимыми гематомами. Синяки же появляются, когда капилляры не выдерживают давления и лопаются.

«Синяк после массажа — это всегда микротравма. Капилляры повреждаются, кровь вытекает в окружающие ткани, и организм тратит ресурсы на их восстановление вместо того, чтобы расслаблять мышцы и ускорять обмен веществ».

Массажист отметила, что миф о полезности синяков уходит корнями в советскую школу массажа, где силовое воздействие считалось признаком профессионализма. Однако современные исследования показывают обратное: слишком агрессивная техника вызывает рефлекторный спазм мышц.

«Чем сильнее вы давите на спазмированную мышцу, тем сильнее она сжимается в ответ. Это защитный механизм организма. Вместо расслабления вы получаете ещё большее напряжение, а в некоторых случаях — воспаление и отёк», — предупредила специалист.

Особую осторожность, по её словам, стоит проявлять пациентам с варикозным расширением вен, нарушениями свёртываемости крови, сахарным диабетом, а также тем, кто принимает антикоагулянты, и беременным женщинам. При наличии хронических заболеваний перед курсом массажа Адетона рекомендовала обязательно проконсультироваться с врачом.

Эксперт подчеркнула, что грамотный специалист не станет работать до появления синяков. Он должен заранее поинтересоваться хроническими заболеваниями и принимаемыми препаратами. Во время сеанса допустима лишь «приятная» боль — острая, но проходящая сразу после воздействия в момент сильного спазма.