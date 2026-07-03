Доктор объяснил, почему не стоит выбрасывать крапиву

Не спешите выбрасывать сорняки с огорода – один из самых колючих «вредителей» грядок способен принести ощутимую пользу здоровью.

Речь идёт о крапиве. Вопреки привычному отношению к ней как к досадной траве, это растение обладает рядом ценных свойств, подтверждённых специалистами, передаёт РИА Новости.

Так, по словам врача-гастроэнтеролога больницы имени Баумана Кристины Легковой, крапива содержит множество необходимых организму веществ – витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций.

«За счёт такого состава растение может улучшать свёртываемость крови (благодаря витамину K), укреплять иммунитет, оказывать антисептическое и противовоспалительное действие, а также помогать в профилактике анемии – сочетание железа и витамина C способствует лучшему усвоению микроэлемента», – подчеркнула медик.

Перед употреблением крапиву, отметила она, обязательно нужно обработать – ошпарить, измельчить или высушить, чтобы нейтрализовать жгучие волоски. Лучше всего использовать молодые листья растений, которые ещё не начали цвести.

В то же время в ряде случаев к растению стоит относиться с осторожностью: его компоненты могут негативно влиять на состояние при сосудистых заболеваниях, новообразованиях, нарушениях работы почек и желчевыводящей системы, а также при повышенном давлении.