101-летняя женщина поделилась секретом долголетия

101-летняя жительница США поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает WSAW.

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Норма Свон, родившаяся 1 июля 1925 года, отметила день рождения в библиотеке города Огема тематической вечеринкой в стиле диснеевского мультфильма «101 далматинец». Семья готовила ее целый год. По словам дочери Линды Ромблом, у Свон особый «настрой на благодарность»:

«Что бы ни случилось в ее жизни, она благодарна. Она засыпает ночью, благодаря Господа за все его благословения».

Друзья и родные описали именинницу как человека, который умеет превращать негатив в позитив. Сама Свон считает своим секретом долголетия постоянную активность.

«Я никогда не сидела спокойно. Никогда. Я всегда была чем-то занята. Много работала на улице. Думаю, дело в свежем воздухе и солнце», — рассказала она.

Ранее 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.