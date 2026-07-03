Работают ли популярные патчи для энергии, похудения и улучшения сна

Патчи на тело для энергии, хорошего сна и снижения аппетита набирают популярность у россиян. Производитель заявляет, что они содержат исключительно витамины группы B — от B1 до B12. Большинство отзывов положительные, но некоторые покупатели жалуются, что патчи не работают. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, насколько эффективны и безопасны для здоровья эти «витаминные наклейки».

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Принцип действия и главный барьер

Специалист рассказала, что патчи с витаминами и биологически активными добавками (БАДами) действительно набирают популярность, однако их эффективность зависит от многих факторов.

Несмотря на то что масштабных клинических исследований, которые подтверждают их эффективное действие, пока нет, сама идея доставки веществ через кожу, то есть трансдермально, научно обоснованна, — отметила Соломатина. — Трансдермальная доставка уже успешно используется в медицине, так работают, например, гормональные и никотиновые пластыри.

Эксперт объяснила, что способность вещества проникнуть через кожу зависит в первую очередь от размера молекулы.

Кожа — это защитный барьер организма, который не пропускает все подряд, — подчеркнула доктор. — Однако с витаминами и БАДами все не так однозначно. Многие вещества даже при приеме внутрь плохо усваиваются организмом. Именно поэтому ученые ищут специальные «носители» и формулы, чтобы улучшить их биодоступность. С патчами история похожая. Чтобы компонент попал в кровоток, он должен иметь определенный размер и формулу, иначе он просто останется на поверхности кожи.

По мнению врача, одна из главных проблем — это контроль качества таких патчей. В отличие от лекарственных средств производство БАДов и косметических патчей не стандартизировано. Это приводит к тому, что:

эффективность патчей напрямую зависит от качества самого пластыря и концентрации активного вещества;

как и в случае с обычными БАДами в таблетках, результат будет зависеть от добросовестности производителя.

Скрытая опасность

По мнению эксперта, даже качественный продукт не гарантирует 100-процентного результата для всех. Реакция на любые добавки, например таблетки или патчи, очень индивидуальна.

Например, причины набора веса у всех разные. Если патчи помогли одному человеку (например, подавили аппетит), они могут не оказать никакого влияния на другого, у которого лишний вес вызван иными факторами. Также можно провести аналогию с криолиполизом — процедурой «холодового похудения», которая у большинства дает отличный результат, но у небольшого процента людей может вызвать компенсаторный рост жировой ткани, — объяснила доктор.

Для кого-то даже небольшая доза вещества из патча может стать «последней каплей», которая запустит нужный процесс в организме, а для другого человека даже ударная доза останется незамеченной, подчеркнула специалист.

Эффективность таких патчей

Однако врач предупредила, что патчи — это не панацея: они могут служить лишь вспомогательным инструментом.

Патчи для сна с мелатонином не сработают, если человек будет приклеивать их на ночь и при этом смотреть в яркий экран смартфона. Но если он создаст комфортные условия для сна, такие как темнота и тишина, то патч поможет легче заснуть.

Патчи для похудения действительно могут немного притупить чувство голода, но не заменят диету и физическую активность.

Однозначно заявлять, что патчи с БАДами — это чудо-средство, нельзя. Они могут оказывать легкую поддержку, но их эффективность зависит от множества факторов. Не стоит ожидать от них эффекта «как на картинке в рекламе» — это лишь маркетинговый ход, который часто ведет к завышенным ожиданиям, — заключила Соломатина.

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