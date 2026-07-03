Что нужно знать о вреде синего света экрана для кожи

Длительное нахождение перед светящимся монитором провоцирует окислительный стресс, запускает процессы увядания и делает пигментацию более выраженной. Об этом Ирина Котова в беседе с RT.

© Lenta.ru

«При долгом сидении перед мерцающим экраном в коже образуются так называемые свободные радикалы. Это приводит к тому, что наша антиоксидантная система в коже начинает плохо работать — накапливаются различные поломки, это ускоряет старение», — пояснила специалист.

Также она предупредила о влиянии синего спектра на цвет лица. Кроме того, синий свет может усиливать пигментацию, отметила эксперт.

Не менее опасно косвенное воздействие гаджетов на самочувствие.

«Опосредованное влияние таково, что сбиваются биоритмы человека. Он сидит перед экраном, не может уснуть, мелатонин неправильно работает. Это тоже усиливает нагрузку на кожу, запускает старение и в целом биоритмы сбивает. Человек себя хуже чувствует», — поделилась эксперт.

Чтобы частично нейтрализовать вредное излучение, врач советует использовать современные барьерные средства. По ее словам, частично снизить вред можно с помощью фотозащиты. В уходовой косметике стоит сделать ставку на активные компоненты. Также помогут средства с антиоксидантами. Однако одних кремов недостаточно для сохранения молодости. Важен и образ жизни: следует нормализовать сон и не смотреть в экран перед сном, чтобы не сбивать биоритмы, заключила Котова.