Врач объяснил, почему не стоит использовать чужие наушники

Для заражения может быть достаточно прослушивания «одной песни».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Есть люди, которые патологически удаляют серу в ухе, а она создана для того, чтобы бороться с патогенной микрофлорой. Один человек может быть носителем грибковой или бактериальной инфекции, и если он даёт свой наушник другому, то как минимум одной песни достаточно, чтобы спровоцировать у собеседника грибковый отит — отомикоз. У одного грибковый отит должен быть очень выраженным, а у другого — слабый иммунитет, тогда и полпесни достаточно».

Ранее врач Анна Мартынова предупредила о риске заразиться гепатитом А во время купания. В непроверенных местах можно также заболеть амебиазом, лямблиозом, эшерихиозом, сальмонеллёзом и грибковыми инфекциями, отметила заведующая эпидемиологическим отделом Российской детской клинической больницы Минздрава России.