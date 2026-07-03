Почему мы хотим сладкого и при чем тут бактерии

Каждый из нас знаком с ситуацией: вроде бы решил отказаться от сладкого, купил полезных продуктов, составил меню на неделю, а вечером всё равно тянет к холодильнику за шоколадкой. Виноваты в этом, как выясняется, не только сила воли и стресс. Многие исследователи сегодня говорят о том, что наши пищевые предпочтения во многом определяются бактериями, населяющими кишечник. Так ли это на самом деле, корреспонденту RuNews24.ru рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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Сегодня учёные уже точно знают: кишечник — это не просто трубка для переваривания пищи. Это сложнейшая экосистема, в которой живут триллионы микроорганизмов. Их совокупный геном в 150 раз превышает геном человека. И эти крошечные существа активно влияют на нашу жизнь.

«Кишечник — это не просто орган пищеварения, — поясняет Михаил Кутушов. — В нем живут триллионы микроорганизмов, которые постоянно взаимодействуют с нашим организмом. Они участвуют в пищеварении, работе иммунной системы, синтезируют биологически активные вещества и влияют на обмен веществ. Более того, кишечник и головной мозг постоянно обмениваются сигналами через так называемую ось "кишечник — мозг"».

Именно по этой оси, как по информационной магистрали, бактерии передают сигналы в мозг, влияя на наше настроение, аппетит и даже выбор продуктов.

Дело в том, что разные бактерии предпочитают разную пищу. Одни микроорганизмы процветают на овощах, клетчатке и сложных углеводах. Другим для активного размножения нужны простые сахара и переработанная пища. И они умеют добиваться своего.

«Полезные и условно-патогенные бактерии нуждаются в разной пище, — объясняет доктор Кутушов. — Поэтому состав микробиоты действительно может влиять на наши пищевые предпочтения. Некоторые бактерии способны воздействовать на выработку веществ, связанных с чувством голода и насыщения, а также участвуют в регуляции серотонина, лептина и грелина — молекул, которые влияют на аппетит и пищевое поведение».

Проще говоря, если в вашем кишечнике поселилась армия бактерий, любящих сахар, они будут активно стимулировать ваш мозг требовать очередную порцию сладостей. И чем дольше вы поддаётесь, тем сильнее становится их влияние.

Однако доктор призывает не впадать в крайности и не снимать с себя ответственность за собственное питание.

«Говорить, что бактерии полностью управляют человеком, было бы неправильно, — подчёркивает Михаил Кутушов. — Они не отдают нам приказы. Скорее, они создают определенный фон, который может усиливать тягу к тем или иным продуктам. А вот какие продукты окажутся на вашей тарелке, в конечном итоге решаете вы».

То есть бактерии не берут верх над нашей волей, они лишь делают правильный с их точки зрения выбор более привлекательным. И если человек осознанно решит изменить рацион, у него есть для этого все возможности.

Самое неприятное в этой истории — замкнутый круг, в который попадает большинство любителей фастфуда и сладостей.

«Если постоянно "кормить" кишечник сладостями, фастфудом и продуктами глубокой переработки, постепенно меняется состав микробиоты, — предупреждает врач. — Одни микроорганизмы начинают преобладать, другие — сокращаются. Этот дисбаланс способен поддерживать нездоровые пищевые привычки, и человеку становится все сложнее отказаться от сладкого или жирного».

Получается парадокс: чем больше мы едим вредную пищу, тем сложнее нам от неё отказаться. И виноваты в этом, помимо нас самих, те самые бактерии, которые успели захватить власть в кишечнике.

Но есть и хорошая новость: этот процесс обратим. Состав микробиоты меняется достаточно быстро, если начать обеспечивать полезные бактерии нужной для них пищей.

«Хорошая новость в том, что этот процесс обратим, — говорит Михаил Кутушов. — Состав микробиоты меняется достаточно быстро, если регулярно обеспечивать ее тем, что необходимо полезным бактериям. Это прежде всего пищевые волокна, овощи, ягоды, цельнозерновые продукты и ферментированная пища».

Врач напоминает: как только вы перестаёте подкармливать "вредные" бактерии, их популяция начинает сокращаться, а место занимают микроорганизмы, которые процветают на здоровой пище. И вместе с этим меняются и пищевые привычки человека. Тяга к сладкому и жирному ослабевает, появляется желание есть больше овощей и клетчатки.

Особое внимание доктор Кутушов уделяет восстановлению микробиоты с помощью пробиотиков. В своей практике он регулярно использует этот метод.

«В своей практике я уделяю особое внимание восстановлению микробиоты, — говорит он. — Именно здоровый микробиом лежит в основе нормального обмена веществ, работы иммунной системы и правильного пищеварения. Если баланс полезных бактерий уже нарушен, дополнительно поддержать его помогают пробиотики, которые способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника».

При этом врач предупреждает: восстановление микробиоты — процесс длительный и требующий терпения. Но это вложение в ваше здоровье, которое обязательно окупится хорошим самочувствием, нормальным весом и крепким иммунитетом.