Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

Фитнес-тренер из Южной Азии Зи Али сбросил лишние килограммы в 46 лет. Секретами его похудения делится NDTV.

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По словам Али, в первую очередь он изменил питание и стал потреблять 180-200 граммов белка в день. Белок уменьшал тягу к вредной еде и способствовал росту мышц. Мужчина также раскрыл важность планирования будней: походов в спортзал, приемов пищи, прогулок. Он объяснил, что это помогает не срываться и не сдаваться.

Еще одним секретом своего похудения Али назвал то, что он начал ложиться спать до 22:30 и выпивать три-четыре литра воды каждый день.

«Больше сна — больше энергии, больше воды — меньше голода. Все просто», — добавил он.

Таким образом мужчине удалось похудеть на 25 килограммов за полгода.

Ранее сообщалось, что житель США Тре Хаббард сбросил 54 килограмма за девять месяцев. Главным секретом похудения мужчина назвал здоровые привычки — например, он всегда готовит еду на день заранее и старается проходить по 12-15 тысяч шагов в день.