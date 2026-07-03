Названы самые опасные экзотические фрукты

Во время путешествий по странам Юго-Восточной Азии внимание стоит обращать прежде всего на незнакомые экзотические фрукты.

«Одним из самых известных является дуриан. Сам по себе он не считается опасным, однако из-за высокой калорийности и большого количества простых углеводов его не рекомендуется употреблять в больших количествах. Кроме того, существует распространенная рекомендация не сочетать дуриан с алкоголем из-за возможного ухудшения самочувствия», — сообщила «Свободной Прессе» специалист по восстановительной медицине Татьяна Картавенко.

Осторожность также следует проявлять с карамболой. Для здорового человека она обычно безопасна, однако людям с хроническими заболеваниями почек этот фрукт может быть противопоказан из-за содержащихся в нем веществ, которые способны накапливаться в организме при сниженной функции почек.