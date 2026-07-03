Почему после работ на огороде может пропасть обоняние

При работе с землей человек вдыхает большое количество раздражителей: пыль от сухой земли, пыльцу цветущих культур и микрочастицы растений. Это может временно притуплять обоняние, а также вызывать головную боль, рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

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Все это оседает на слизистой, вызывая ее отек. Отечная слизистая работает как закрытая дверь для запахов: обонятельные рецепторы в верхней части носа просто не улавливают молекулы ароматов, — отметила эксперт.

Помимо этого, во второй половине лета начинается активное цветение полыни, амброзии и лебеды. Врач подчеркнула, что пыльца этих растений является мощным аллергеном. У чувствительных людей это может вызвать насморк, заложенность и потерю обоняния.

Новикова посоветовала заниматься прополкой и другими видами работ в утренние или вечерние часы. Помимо этого, после огорода необходимо промыть нос кипяченой водой с солью или аптечным спреем: это позволит снять отек, передает Life.ru.

Помимо аллергической реакции, дачники рискуют столкнуться и с другими рисками для здоровья. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.