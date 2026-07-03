Инфекционист объяснил, что делать при укусах слепней, ос и пчел

Укус слепня, осы и пчелы может привести к тяжелой аллергической реакции или инфицированию. Что делать при укусе насекомых, рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

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Слепни часто жалят крупный рогатый скот, а затем могут передать личинку человеку. Человек в этом случае — тупиковая ветвь, но личинка все равно развивается в месте укуса, иногда в самых неожиданных местах: на веке, щеке, — рассказала эксперт.

После укуса насекомого врач рекомендует промыть рану обычной водой с мылом или антисептиком, а также приложить холодный компресс на 10–15 минут и нанести антигистаминный гель.

При укусе осы в первую очередь необходимо проверить кожу на наличие жала. Если оно осталось в ране, его нужно аккуратно удалить стерильным пинцетом, а место укуса обработать антисептиком. По словам Мухиной, при укусе осы стоит принять антигистаминные препараты и внимательно следить за самочувствием. Насторожить должно появление отека на лице или горле, затрудненное дыхание и падение артериального давления. В таких случаях нужно немедленно вызвать скорую.

Мухина добавила, что, если человека ужалила пчела, необходимо аккуратно вытащить жало с мешочком. После этого следует обработать рану, приложить холод и использовать местные антигистаминные препараты, передает Life.ru.

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