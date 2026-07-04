Доктор рассказал, что лучше пить в жару

Врач-терапевт Лариса Ким рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что лучше пить в жару. По её словам, лучший выбор — обычная чистая вода.

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«Негазированная или слабогазированная, комнатной температуры или слегка прохладная. Именно слегка, потому что очень холодная вода может спровоцировать спазм сосудов и дать обратный эффект», — рекомендовала эксперт.

Хорошо себя зарекомендовали в жару напитки с электролитами. В жару вместе с потом мы теряем не только воду, но и важные минералы — натрий, калий, магний. Именно поэтому иногда после долгого нахождения на солнце появляются судороги в ногах или ощущение сильной разбитости даже при том, что человек вроде бы пил воду.