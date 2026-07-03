Кардиолог объяснил, как поддерживать организм в жаркую погоду

Помимо соблюдения питьевого режима важно помнить о сокращении количества соли в питании, а также снижении физических нагрузок при проблемах с давлением. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Ренад Аджиев.

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«Я рекомендую отказаться или хотя бы снизить в жаркие дни потребление соли. Она может усиливать чувство жажды и приводить к повышению давления. А также важно соблюдать питьевой режим. В жаркую погоду потребность в жидкости возрастает, и ориентироваться нужно не только на чувство жажды. Я рекомендую пить воду небольшими порциями в течение дня — примерно 1,5–2,5 литра, в зависимости от веса, уровня активности и состояния здоровья. При этом сладких газированных напитков и избытка кофеина стоит избегать, поскольку они могут усиливать потерю жидкости», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что смена погоды может влиять на системное артериальное давление, поэтому в жаркие дни люди, страдающие этим недугом, должны относиться бережно к своему здоровью, при необходимости незамедлительно обращаться к специалисту.

«Не менее значим грамотный режим дня. Пик солнечной активности приходится на промежуток с 11 до 16 часов, и в это время я рекомендую находиться в помещении или в тени. Физическую активность стоит переносить на утренние или вечерние часы. Даже привычная прогулка под палящим солнцем может привести к тепловому удару», — объяснил врач.

Аджиев посоветовал уделять внимание и своему рациону.

«При повышенных температурах организм легче переносит легкую пищу: овощи, фрукты, нежирные белки. Тяжелые и жирные блюда увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и усиливают чувство усталости», — рекомендовал он.

В заключение кардиолог добавил, что одежда играет более важную роль, чем многие думают.