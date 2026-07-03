Врач рассказал о неожиданном методе профилактики деменции

Завирусившийся в TikTok тренд оказался неожиданно рабочим методом профилактики и борьбы с ранними проявлениями деменции, заявил британский врач Оскар Дьюк. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Речь идет о популярном в социальных сетях упражнении для пальцев, которое называют pinky time (pinky переводится как мизинец, а time как время — прим. «Ленты.ру»). Чтобы его выполнить, нужно скрестить указательный и средний пальцы, затем соединить большой и безымянный так, чтобы получилось кольцо, а оставшийся при этом свободный мизинец должен быстро двигаться.

Дьюк признался, что сначала скептически отнесся к этому тренду, однако позже выяснил: китайские исследования обнаружили, что подобные упражнения действительно приносят пользу пациентам с деменцией. В частности, при регулярном их повторении у людей с легкими нарушениями памяти отмечалось умеренное улучшение когнитивных функций. Врач отметил, что в более тяжелых случаях никаких изменений у пациентов не наблюдалось.

«Доказательства пока нельзя назвать окончательными, но, если упражнение не причиняет вреда вашим пальцам, возможно, его стоит делать», — отметил Дьюк.

Он добавил, что для профилактики деменции также важно больше общаться, сохранять физическую активность, контролировать артериальное давление и уровень холестерина, отказаться от курения и своевременно корректировать проблемы со слухом и зрением.

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