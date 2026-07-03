Опасно ли есть ягоды сразу с куста

Нутрициолог объяснила, опасно ли есть немытые ягоды сразу с куста
Здоровью могут навредить как пестициды, так и птичий помёт. Употреблять немытые ягоды сразу после сбора с куста небезопасно, заявила NEWS.ru биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.
На даче без соседей, обработок и вдали от трассы риски действительно низкие, отметила специалист. Патогенных бактерий на кусте смородины или крыжовника почти нет, если почва не удобрялась свежим навозом. Кишечная палочка и сальмонелла не падают с неба, им нужен источник.
«Другое дело — пестициды. При самостоятельной обработке кустов обычно нет причин для беспокойства, но после процедуры следует подождать несколько дней, как указано в инструкции. Никакое мытьё не удалит то, что уже проникло в кожицу ягоды», — предупредила Дивинская.
Еще один фактор риска — птичий помёт.
«Птицы сидят на ветках, и это факт. Опасность невысокая, но не нулевая. Именно поэтому всё-таки ополаскивайте ягоды», — добавила нутрициолог.