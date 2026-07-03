Озвучен способ проверить риск инфаркта за несколько минут

Кардиохирург Джереми Лондон рассказал, как за несколько минут проверить себя на риск болезней сердца. Быстрый способ определить склонность к инфарктам он назвал изданию Daily Mirror.

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По словам Лондона, чтобы оценить риск болезней сердца, нужно измерить талию на уровне пупка, затем разделить полученное значение на рост. Если результат превышает 0,5, это может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с таким результатом кардиохирург порекомендовал обратиться к врачу для дополнительного обследования.

Лондон объяснил, что соотношение между ростом и обхватом талии более 0,5 указывает на наличие висцерального жира в области живота. Он, в свою очередь, связан с более высоким риском болезней сердца и других хронических заболеваний.

Ранее профессор Мишель Уильямс из Центра сердечно-сосудистых исследований в Великобритании рассказала, что сильные мышцы груди и спины снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы укрепить их, она посоветовала заниматься плаванием, пилатесом или велоспортом.