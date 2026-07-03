Как пробиотики помогают в борьбе с депрессией

Пробиотики могут спасать пожилых людей от депрессивного расстройства. Специалисты провели пилотное испытание в Индии с участием 58 человек старше 60 лет с умеренной депрессией. Все участники получали стандартную антидепрессивную терапию. Добровольцев разделили на две группы: одна принимала пробиотик, другая — плацебо. Улучшение было зафиксировано в обеих группах, однако у участников, принимавших пробиотики, снижение симптомов депрессии и тревожности оказалось более выраженным. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, действительно ли пробиотики могут снижать симптомы депрессии и в каких продуктах они содержатся.

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Выработка серотонина и снижение воспаления

По ее словам, связь между состоянием кишечника и работой мозга, известная как ось «микробиота — кишечник — мозг», является доказанным научным фактом. Пробиотики играют в этой системе ключевую роль, потому что оказывают влияние на психоэмоциональное состояние через несколько механизмов.

«Определенные штаммы полезных бактерий в кишечнике способствуют выработке серотонина — гормона счастья. Этот нейромедиатор играет важнейшую роль в поддержании хорошего настроения и эмоциональной стабильности. Также здоровая микробиота помогает снизить общий уровень воспаления в организме. Пробиотики восстанавливают баланс бактерий и уменьшают выработку провоспалительных маркеров, которые могут негативно влиять на нервную систему», — сказала она.

Снижение стресса и защита от токсинов

Кроме того, эксперт отметила, что прием пробиотиков способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. Это помогает организму лучше реагировать на неблагоприятные внешние факторы.

«Полезные бактерии укрепляют стенки кишечника и предотвращают попадание эндотоксинов в кровоток. Попадание этих веществ в кровь связано с повышенной тревожностью и депрессивными настроениями», — сообщила Русакова.

Источники пробиотиков

Специалист объяснила, что лучшим способом получения полезных бактерий является включение в рацион натуральных продуктов, таких как:

кисломолочные продукты: йогурт, кефир, творог;

ферментированные овощи: квашеная капуста, кимчи.

«Также существуют специализированные добавки, которые содержат штаммы лактобактерий и бифидобактерий. Но важно понимать, что универсальных дозировок не существует. Эффективность зависит от индивидуальных особенностей организма, типа штаммов и формы приема. Назначение добавок должно учитывать текущий состав микробиоты конкретного человека», — предупредила собеседница «ВМ».

Почему пробиотики не могут заменить препараты от депрессии

Диетолог предостерегла, что, несмотря на положительное влияние, пробиотики не заменяют стандартную терапию. При диагностированной клинической депрессии необходим комплексный подход, который включает антидепрессанты и психотерапию.

«Любой физический дискомфорт в кишечнике напрямую влияет на настроение и нарушает привычный ритм жизни. Поэтому поддержание здоровья кишечника и включение в рацион пробиотических продуктов — это правильная и разумная стратегия для профилактики и улучшения общего самочувствия в любом возрасте», — заключила Русакова.

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