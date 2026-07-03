Физиотерапевт привел пример идеального завтрака

Первый прием пищи должен включать продукты для поддержания мышечной массы, улучшения когнитивных функций и метаболизма, утверждает физиотерапевт и персональный тренер Крис Диас. В разговоре с изданием ABC она привела пример идеального завтрака.

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«Идеальный завтрак — это ломтик качественного хлеба — ржаного, заквасочного или полбяного — с авокадо и яичницей-болтуньей. Яйца долгие годы считались вредными, но теперь признаны [полезными] за свою высокую питательную ценность», — отметила Диас.

Она объяснила, что такая комбинация продуктов насыщает организм качественным белком и полезными жирами, в том числе омега-3 и омега-6 жирными кислотами, благодаря чему человек останется энергичным на протяжении всего дня. Если у кого-то перед первым приемом пищи планируется занятие спортом, то можно выпить черный кофе с добавлением сливочного масла, чтобы обеспечить себя энергией для выполнения физических упражнений, дополнила врач.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пользе острой пищи. Она объяснила, что добавленные в блюда специи улучшают пищеварение.