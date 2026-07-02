Диетолог объяснил, кому нельзя есть дыни

Сезон дынь в России ещё не наступил, но на прилавках уже появляются первые плоды. Диетолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, кому стоит воздержаться от покупки ранних дынь и чем они могут быть опасны.

Специалист напомнила, что ранние арбузы и дыни, как правило, содержат в три раза больше нитратов и менее полезны, чем сезонные. Традиционно сезон дынь в России приходится на август и сентябрь, когда плоды достигают пика зрелости. Однако в южных регионах сезон может начинаться чуть раньше — в конце июля.

«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть вне сезона беременным женщинам и детям на постоянной основе, — предупредила Кованова. — В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов».

По словам диетолога, именно беременным женщинам и детям особенно важно дождаться сезонных плодов.