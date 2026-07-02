В каком чае содержится больше всего токсинов

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», в каком чае содержится больше токсинов. По его словам, по уровню загрязнения разные виды чая ведут себя по-разному.

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«Более старые листья, как правило, накапливают больше фтора, поэтому белый чай из молодых листьев часто считается более безопасным вариантом с этой точки зрения, чем чёрный чай из более зрелого сырья. Травяные сборы и разные смеси могут сильно отличаться по составу, поэтому тут особенно важны происхождение и контроль качества», — сказал эксперт.

Страна происхождения тоже имеет значение: риск выше там, где хуже контроль за почвой, удобрениями и переработкой. При выборе импортного чая разумно смотреть на маркировку, сведения о производителе, наличие лабораторного контроля и понятное происхождение сырья; у крупных брендов шанс на более строгий контроль обычно выше.