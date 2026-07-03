Диетолог объяснил, кому нельзя есть сосиски

Сосиски относятся к канцерогенам первой группы. По словам диетолога-эндокринолога Антона Полякова, сосиски противопоказаны людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

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«Но в целом, если мы говорим о некоторых магазинных вариантах, это абсолютный вред нашему организму. Это продукт с доказанным канцерогенным эффектом, вызывающий ожирение. Эти продукты провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, то есть ни в каких количествах не рекомендуется их есть», — отметил эксперт.

Помимо этого, продукты стоит исключить из рациона людям с заболеваниями печени и почек. С осторожностью их следует есть при сахарном диабете. Врач также предупредил, что продукт стоит полностью исключить из рациона беременным женщинам и детям.

Поляков посоветовал готовить сосиски и сардельки самостоятельно из натурального фарша и небольшого количества приправ, передает Aif.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует бекон как канцероген наравне с другими переработанными продуктами. Сколько бекона можно съедать в день, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».