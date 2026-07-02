Какие домашние средства помогут защитить кожу от солнца

Если под рукой не оказалось солнцезащитного крема, защитить кожу от ультрафиолета помогут домашние средства. Эксперт по стилю Захар Гринов в беседе с «Абзацем» рассказал, какие продукты могут стать временной альтернативой SPF-продуктам.

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По словам специалиста, кокосовое масло слегка задерживает ультрафиолет и благодаря антиоксидантам смягчает кожу. Масло ши и какао-масло создают тонкий барьер, уменьшая пересушивание. Однако эксперт подчёркивает, что это лишь подстраховка, а не полноценная замена SPF 30 и выше.

Среди неожиданных лайфхаков Гринов назвал йогурт, сметану и мягкий творог. Эти продукты дают охлаждающий эффект и успокаивают раздражённую кожу.

«Но это не SPF, а способ погасить пожар, когда солнце уже подвело», — добавил он.

Эксперт напомнил, что физическая защита — плотная хлопчатобумажная одежда, широкополые шляпы и качественные очки — зачастую надёжнее любых косметических экспериментов. Тем, кто всё же обгорел, стилист посоветовал прохладные компрессы, а также маски из зелёного чая или овсянки, которые снимают воспаление и зуд.