Врач опроверг популярный миф о цельном молоке

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что употребление цельного молока не вредит сердечно-сосудистой системе. Этот популярный миф он опроверг в своем Telegram-канале.

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По словам Вялова, согласно исследованиям ученых, цельное молоко, напротив, снижает риск возникновения гипертонии. Также напиток защищает от сахарного диабета, поскольку биоактивные пептиды в его составе улучшают чувствительность к инсулину, написал доктор.

При этом обезжиренное молоко негативно влияет на здоровье, подчеркнул врач. В частности, оно повышает риск возникновения ишемической болезни сердца.

«Норма — две-три порции молочных или кисломолочных продуктов в день», — добавил Вялов.

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