Как приложения для здоровья превращают заботу в бесконечный экзамен

Превращает ли контроль здоровья с помощью приложений нас в здоровых людей или в тревожных ипохондриков, у которых паника начинается при цифре 99 вместо 100 на экране? Эксперт объяснил, как сберечь ментальное здоровье, не забыв о физическом.

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«Приложения для контроля здоровья сами по себе не делают человека ипохондриком. Всё зависит от того, кто ими пользуется и зачем. Для одного человека шагомер - это спокойный ориентир: сегодня прошёл шесть тысяч шагов, завтра попробую восемь. Для другого любое отклонение превращается в повод для тревоги. Он просыпается ночью и первым делом проверяет качество сна, измеряет пульс пять раз подряд, а если приложение показывает 99 баллов вместо 100, начинает искать у себя болезни», — объясняет в комментарии RuNews24.ru психолог Родион Чепалов.

На его взгляд, можно выделить несколько типов пользователей. Первые используют приложения как дневник здоровья. Вторые - как тренера, который помогает постепенно менять привычки. Третьи - как постоянную систему тревожного контроля.

«Именно последняя группа находится в зоне риска. Человек перестаёт прислушиваться к своему самочувствию и начинает доверять исключительно цифрам. Я встречал людей, которые говорили: «Сегодня часы показали плохой сон, значит, день точно будет ужасным». И действительно начинали чувствовать усталость ещё до работы. Возникает эффект самосбывающегося прогноза: ожидание плохого состояния само ухудшает настроение и работоспособность», - поясняет специалист.

Бывает и обратная ситуация. Мужчина после инфаркта начал считать шаги, постепенно увеличивал нагрузку и впервые за много лет стал регулярно гулять. Для него приложение стало инструментом восстановления, а не источником тревоги. Всё определяла не программа, а отношение к ней.

По мнению Родиона Чепалова, особенно осторожными стоит быть людям с повышенной тревожностью, перфекционизмом и стремлением всё контролировать. Они легко превращают заботу о здоровье в бесконечный экзамен. В голове появляются мысли: «Если я не выполнил норму, значит, я всё испортил», «Пульс выше обычного - наверное, происходит что-то опасное». Вместо заботы возникает хроническое напряжение.

Нередко это становится причиной семейных конфликтов. Один супруг хочет спокойно поужинать, а другой говорит: «Подожди, часы показывают, что мне нельзя есть ещё двадцать минут». Или друзья приглашают на прогулку, а человек отказывается, потому что приложение уже закрыло норму шагов и менять маршрут «не по плану» ему не хочется.

«Я считаю, что главный критерий психологического здоровья очень простой. Если приложение помогает вам больше двигаться, лучше спать и вовремя обращаться к врачу при необходимости, оно приносит пользу. Если же оно заставляет постоянно проверять показатели, тревожиться из-за каждой цифры и подчинять жизнь алгоритму, значит, инструмент незаметно начал управлять человеком», - говорит эксперт нашего издания.

Цифры должны помогать принимать решения, а не становиться источником постоянного страха.